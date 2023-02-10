10 трампістів і член Палати представників США виступили проти підтримки Києва.

Республіканці Сполучених Штатів Америки на чолі з Меттом Гейцом зареєстрували у Палаті представників "Резолюцію про втому від України". Як повідомляє FoxNews, її творцями стали 10 трампістів.

У резолюції закликається до припинення постачання допомоги Україні: як військової, так і фінансової. Окрім цього там вказується про потребу у забезпеченні мирної угоди між сторонами конфлікту.

Також республіканці наголосили про те, що США найбільше серед інших країн допомогли Україні боротися проти російської навали. Загалом Вашингтон надав 110 мільярдів доларів допомоги різних видів (військова, фінансова, гуманітарна), зокрема 27,4 млрд у сфері безпеки.

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У резолюції йдеться про те, що гроші потрібно скерувати на подолання проблем всередині США, у тому числі і міграційної кризи. Також зазначається, що допомога США сприяє жертвам серед мирного населення (за їхніми підрахунками – це близько 40 тисяч осіб).

Республіканці США і допомога Україні

Під час нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського до США лише 40% республіканців прийшли послухати його виступ.

У той же час у жовтні лідер Республіканської партії у Сенаті Мітч Макконнелл закликав правлячу Демократичну партію швидше надавати допомогу Україні.

Після того ж візиту Зеленського до Вашингтону республіканці добре відгукувалися про президента України, однак вимагали аудит військової допомоги від США.

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