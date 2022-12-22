Депутати-республіканці налаштовані критично з питання військово-економічної допомоги Україні.

Україна може зіткнутися зі складнощами при виділенні американської військової допомоги після того, як Республіканська партія візьме під свій контроль Палату представників у Конгресі США через кілька тижнів. Про це пише видання The Hill.

Зазначається, що під час виступу президента України Володимира Зеленського перед Конгресом у Палаті представників перебувало лише 86 із 213 депутатів-республіканців.

Багато з них посилалися на погану погоду, яка завадила їм приїхати до Вашингтона напередодні Різдва. Однак частина депутатів була критична до самої ідеї виступу Зеленського.

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Так, республіканець Томас Мессі написав у своєму Твіттер, що не буде присутній на виступі "українського лобіста". Інші республіканці висловили невдоволення витратами Америки на допомогу Україні.

"Американські платники податків платять, щоб підтримати багато країн світу, але Америка фактично руйнується на наших очах. Це схоже на те, що американський народ щодня ґвалтують руками обраних ним лідерів", – написала у Twitter республіканка Марджорі Тейлор Грін.

На думку авторів статті, скептицизм республіканців щодо Зеленського, їх опір фінансовій допомозі Україні мають "багатошарове" підгрунтя.

"Деякі члени взагалі виступають проти допомоги, виходячи з принципу "Америка перш за все" або антивоєнної філософії. Інші підтримують збільшення військової допомоги, але менше рівня економічної та гуманітарної допомоги, а треті вважають, що американо-мексиканський кордон повинен мати більший пріоритет (фінансування – ред.), – пише видання.

Республіканці в Палаті представників також хочуть з'ясувати, куди конкретно були витрачені виділені Україні кошти, і голосують за аудит витрат. Цього місяця демократи вже заблокували одну таку резолюцію.

"Більшість обох партій в Палаті Представників і Сенаті підтримують ці зусилля (допомогу Україні – ред.), але вони не збираються цього робити, якщо у нас не буде підзвітності [і] прозорості", — кажуть республіканці.

Прихильники України в Конгресі впевнені, що американська підтримка збережеться і після перестановок, очікуваних за результатами виборів. Але, ймовірно, що наступні пакети допомоги можуть виглядати інакше, ніж минулі.

Візит Зеленського до Вашингтона та допомога Україні від США

У середу, 21 грудня, президент Зеленський несподівано приїхав до Америки, де провів переговори з президентом Байденом і виступив перед депутатами Конгресу.

До цього візиту Білий дім приурочив виділення нового пакету військової допомоги загальною вартістю 1,85 млрд доларів. Родзинкою пакету стали комплекси ППО Patriot.

Тим часом у Вашингтоні вже працюють над узгодженням наступного пакету допомоги, який може бути затверджений вже на цьому тижні. Байден особисто гарантував, що Америка продовжить підтримувати Україну.

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