Колишній президент США впевнений, що тепер все неминуче закінчиться ядерною війною.

Колишній президент США Дональд Трамп критично висловився з приводу поставок західних танків в Україну. У своїй власній соціальній мережі Truth Social він заявив, що так справа може дійти і до поставок Україні ядерної зброї.

"Спочатку будуть танки, потім ядерні бомби. Закінчіть цю божевільну війну, зараз. Це так просто зробити!"- написав він.

При цьому Трамп не уточнив, що саме потрібно зробити, щоб закінчити війну в Україні легко і швидко.

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Війна в Україні - позиція Трампа

Відомий своїми симпатіями до Володимира Путіна Дональд Трамп публічно похвалив свого кумира, коли безпосередньо перед вторгненням в Україну Кремль вирішив "визнати" терористичні угруповання "ЛДНР" в якості незалежних держав.

У квітні, коли війна вже йшла повним ходом, Трамп назвав російське вторгнення геноцидом українського народу.

В серпні Трамп висловив думку, що Росія не стала б нападати, якби Україна відмовилася від Криму і курсу в НАТО.

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