Колишній президент США Дональд Трамп критично висловився з приводу поставок західних танків в Україну. У своїй власній соціальній мережі Truth Social він заявив, що так справа може дійти і до поставок Україні ядерної зброї.
"Спочатку будуть танки, потім ядерні бомби. Закінчіть цю божевільну війну, зараз. Це так просто зробити!"- написав він.
При цьому Трамп не уточнив, що саме потрібно зробити, щоб закінчити війну в Україні легко і швидко.
Війна в Україні - позиція Трампа
Відомий своїми симпатіями до Володимира Путіна Дональд Трамп публічно похвалив свого кумира, коли безпосередньо перед вторгненням в Україну Кремль вирішив "визнати" терористичні угруповання "ЛДНР" в якості незалежних держав.
У квітні, коли війна вже йшла повним ходом, Трамп назвав російське вторгнення геноцидом українського народу.
В серпні Трамп висловив думку, що Росія не стала б нападати, якби Україна відмовилася від Криму і курсу в НАТО.