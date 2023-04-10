У понеділок, 10 квітня, станом на 10:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири кораблі РФ.
Зокрема, там знаходиться один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить чотири штуки, йдеться на сторінці Військово-морських сил Збройних сил України у Facebook.
"…в Азовському морі - один ворожий корабель; в Середземному морі - до семи ворожих кораблів, з них три носія крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет", - йдеться у повідомленні.
Ситуація у Чорному морі - сьогодні це варто знати
Станом на 11:00 неділі, 9 квітня, у цьому морі знаходилися на бойовому чергуванні дев’ять кораблів РФ. Серед цих кораблів було два носії "Калібрів", і загальний залп становив вісім штук.
Варто зазначити, що росіяни вже багато разів били по українській землі "Калібрами" з Чорного моря. Унаслідок ворожих атак є багато руйнувань, жертв та постраждалих. Варто зазначити, що в нашій країні вже ліквідували 911 російських ракет.