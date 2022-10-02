Фактично Збройні сили України є провідною армією на європейському континенті.

Рівень підготовки особового складу Збройних сил України відповідає найкращим стандартам країн НАТО.

Про це повідомив військовий експерт Дмитро Снєгірьов під час інформаційного телемарафону.

"Фактично Збройні сили України є провідною армією зараз на європейському континенті. Ми можемо говорити про те, що рівень оснащеності і головне - рівень підготовки особового складу Збройних сил України відповідає найкращим стандартам країн НАТО", - сказав він.

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За його словами, українська сторона вже показала своїми практичними діями, що готова до вступу НАТО.

"Питання щодо реформування правоохоронної системи, структур по боротьбі з корупцією, на чому наполягали провідні країни Заходу, це питання суто технічні і внутрішні. Вони не мають завадити Україні в подальшій євроатлантичній інтеграції", - зазначив військовий експерт.

Перспективи вступу України в НАТО

30 вересня президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у пришвидшеному порядку.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що тепер всі держави-члени НАТО мають оформити Україні запрошення про приєднання до Альянсу. За словами міністра, Україна де-факто вже є членом НАТО, залишилося оформити це де-юре. Це має відбутися якнайшвидше і без ПДЧ, додав він.

Цього року за прискореною процедурою, без виконання Плану дій щодо членства, до Північноатлантичного альянсу вступили Фінляндія і Швеція.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що двері для вступу України в Альянс відчинені, але зараз увага зосереджується на підтримці оборони України від російських військ.

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