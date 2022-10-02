Рівень підготовки особового складу Збройних сил України відповідає найкращим стандартам країн НАТО.
Про це повідомив військовий експерт Дмитро Снєгірьов під час інформаційного телемарафону.
"Фактично Збройні сили України є провідною армією зараз на європейському континенті. Ми можемо говорити про те, що рівень оснащеності і головне - рівень підготовки особового складу Збройних сил України відповідає найкращим стандартам країн НАТО", - сказав він.
За його словами, українська сторона вже показала своїми практичними діями, що готова до вступу НАТО.
"Питання щодо реформування правоохоронної системи, структур по боротьбі з корупцією, на чому наполягали провідні країни Заходу, це питання суто технічні і внутрішні. Вони не мають завадити Україні в подальшій євроатлантичній інтеграції", - зазначив військовий експерт.
Перспективи вступу України в НАТО
30 вересня президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у пришвидшеному порядку.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що тепер всі держави-члени НАТО мають оформити Україні запрошення про приєднання до Альянсу. За словами міністра, Україна де-факто вже є членом НАТО, залишилося оформити це де-юре. Це має відбутися якнайшвидше і без ПДЧ, додав він.
Цього року за прискореною процедурою, без виконання Плану дій щодо членства, до Північноатлантичного альянсу вступили Фінляндія і Швеція.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що двері для вступу України в Альянс відчинені, але зараз увага зосереджується на підтримці оборони України від російських військ.