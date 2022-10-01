Дмитро Кулеба нагадав,що рішення про прийняття до НАТО ухвалюється консенсусом.

Україна де-факто є членом НАТО, залишилось оформлення де-юре, і це має бути без ПДЧ.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав в ефірі інформаційного марафону.

За його словами, рішення підписати заявку про вступ до НАТО у пришвидшеному порядку "визріло доволі швидко, і тут провідну роль зіграв президент України". "Ми, дипломати, лише правильно допомогли його сформулювати. І сьогодні власне РНБО ухвалила відповідне рішення", - додав він.

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На уточнення журналістів про те, що генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг не прокоментував чітко таку ініціативу України, Кулеба відповів, що, безумовно, рішення ухвалюється консенсусом.

"І наступний крок - всі держави-члени НАТО мають оформити запрошення Україні приєднатися до Альянсу. До тих пір, поки цей консенсус не побудований, безумовно, генсек НАТО не може сказати те, що він думає. Але, маючи певний досвід спілкування і взаємодії з паном Столтенбергом, я переконаний, що він якраз думає, що Україна повинна бути членом НАТО, і він готовий над цим працювати. Але він буде над цим працювати тільки після того, як з’явиться консенсус на відповідне рішення держав-членів Альянсу", - підкреслив міністр.

Кулеба зазначив, що зараз буде "розгорнута така ж машина, яка працювала над забезпеченням підтримки заявки України на отримання статусу члена ЄС". "Ми розуміємо, де будуть проблеми, ми розуміємо, де буде максимальна підтримка, і будемо вирішувати ці проблеми", - додав Кулеба.

"Тепер ми кажемо дуже просто: Україна вже де-факто є членом НАТО, залишилося оформити це де-юре. Це має відбутися якнайшвидше і без ПДЧ. Оце той сигнал, який ми сьогодні надіслали світу", - зазначив він.

Членство України в НАТО: що відомо

30 вересня президент Володимир Зеленський разом з головою ВРУ Русланом Стефанчуком та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем підписали заявку про вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що двері для вступу України в Альянс відчинені, але зараз увага зосереджується на підтримці захисту України від російського повномасштабного вторгнення.

Радник керівника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк заявив, що процес вступу України доНАТО буде дуже швидким, і він залежить саме від підсумків війни з Росією.