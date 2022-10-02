Таким чином НАТО прикриватиме Європу.

Подача заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу серйозно підвищила захист України.

Таку думку висловив полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі телеканалу Freedom.

Він зазначив, що до ядерних загроз необхідно ставитися серйозно, однак і переоцінювати їх не варто.

"Справа в тому, що це не загроза Росії Україні, а загроза Росії всьому світу. За нами стоїть все прогресивне людство, яке також буде боротися з цією ядерною загрозою. Я думаю, що воно вже бореться, тому що ті заяви, які ми чуємо, ті посили, які відправляються в бік військово-політичного рукоодства Росії, говорять про те, що дуже мінімальний відсоток використання РФ ядерної загрози, навіть у найгіршому для неї випадку", - сказав Світан.

Полковник вважає, що подача заявки на вступ НАТО підвищила захист України "як мінімум на кілька рівнів". За його словами, якщо ми подали таку заявку, то вже мали якісь домовленості з партнерами.

"Це означає, що вони бачать нас у своєму строю, вони беруть участь у наших проблемах. Це сигнал, росіянам в тому числі, що буде удар у відповідь, а швидше за все - превентивний удар до того, як вони використають ядерну зброю", - припустив він.

Світан думає, що удар може бути завдано спочатку по ядерному боєзапасу, у разі підготовки до його використання, а після - по військово-політичному керівництву країни.

"Вони будуть прикривати не тільки Україну, вони будуть прикривати Європу. Справа в тому, що ядерний удар в районі Україні принесе ядерне зараження в Європу", - додав він.

Україна подала заявку на вступ до НАТО

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО в прискореному порядку.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що тепер всі держави-члени НАТО повинні оформити Україні запрошення про приєднання до Альянсу.

У той же час Генсек НАТО Йенс Столтенберг відповів, що двері для вступу України до Альянсу відкриті, однак зараз вони зосередили увагу на підтримці оборони України.

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