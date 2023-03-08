Юрій Сиротюк зазначив, що росіяни в ближніх боях програють українським військовим.

Російські окупанти звикли використовувати тактику вогневого валу, Бахмут не став винятком. У ближньому бою росіяни програють українським бійцям.

"У Бахмуті боєприпаси у них Безлімітні. Вчора над головами летіли снаряди, працювали мінометники, касетні боєприпаси, постійно працює ворожа авіація. Зараз йде артилерійський обстріл. Вони просто звикли використовувати тактику вогневого валу, змішати все живе і потім заходити на знищені території і чіпляти там свій прапорець", - розповів військовий ЗСУ, гранатометник 5-го окремого штурмового полку Юрій Сиротюк у коментарі ТСН.

За його словами, коли мова йде про стрілецькі бої, то солдати РФ програють українським військовим.

Відео дня

"Міські бої - це ближні бої. Коли дві армії зближуються, тоді артилерія не може працювати, бо невідомо, де свій, де чужий. Тоді йде прямий контакт стрілецької зброї", - зазначив військовий.

При цьому він вказав, що в Бахмуті необхідна лише невелика кількість мотивованих солдатів, які вміють воювати в міських умовах і вміють воювати координовано і злагоджено.

"Росіянам дуже важко, бо колись основу радянської армії складали українці. Зараз Росія зіткнулася з тими українцями, які останні століття були найкращою піхотою в світі. Росіяни звичайно бояться цих контактних боїв, тому Пригожин плаче про артилерію, про снаряди і вважає, що перемога - це закидати все залізом", - підсумував Сиротюк.

Бої за Бахмут - що відомо

Бахмут став головною метою російських окупантів. За місто ведуться жорсткі бої, росіяни вмирають пачками.

Відзначається, що місто нібито оточене з трьох сторін, але угруповання ВСУ не відрізане. Військово-політичне керівництво вирішило, що захисники не покидають Бахмут.

При цьому Росія в боях за місто вже втратила до 30 тисяч "вагнерівців", які були основним "кулаком" окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: