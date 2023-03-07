Доручено знайти відповідні сили, щоб допомогти нашим захисникам у Бахмуті, зазначив президент України.

Президент України Володимир Зеленський розповів про засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорювалася, зокрема, ситуація поблизу Бахмута Донецької області. Позиція не відходити з міста та посилити там оборону була підтримана на засіданні одноголосно.

"Доповідали головком, командувачі, розвідка. Була особлива доповідь щодо ситуації в Бахмуті, навколо міста і більш як годинна розмова. Фактично саме тема Бахмута стала основною для цієї Ставки. Хочу бути відвертим у таких темах. Буває, на жаль, багато різних дезінформаційних повідомлень. Від тих, хто навіть чути не може абсолютно закритих розмов про оборону, але щось стверджує про якісь нібито рішення щодо питань оборони. Суспільство має розуміти сенс наших оборонних операцій, правдивий сенс", – повідомив глава держави у своєму традиційному вечірньому відеозверненні до українців.

За словами президента, у понеділок, 6 березн, він прямо поставив питання і командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександру Сирському, і головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку – чи відійти, чи продовжувати оборону й посилюватись у місті.

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"Обидва генерали відповіли: не відходити й посилюватися. І ця позиція була одноголосно підтримана Ставкою. Інших позицій не було. Я сказав головкому знайти відповідні сили, щоб допомогти хлопцям у Бахмуті", – зазначив Зеленський.

Ситуація в Бахмуті

Як заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, який 5 березня в черговий раз відвідав частини, що здійснюють оборону Бахмута та на підступах до міста, бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруження. Українські військові намагаються не допустити оточення міста-фортеці, запеклі бої за яке тривають з серпня 2022 року.

В понеділок, 6 березня, президент Володимир Зеленський наголосив, що українці знищують окупантів всюди, де це дає результат для України. За його словами, Бахмут дав і дає один із найбільших результатів за час цієї війни та час усієї битви за Донбас.

Один із представників НАТО на умовах анонімності розповів виданню CNN, що, за данними розвідки Альянсу, втрати російських окупантів в боях за Бахмут у пʼять разів більші за українські. При цьому він зазначив, що Україна також зазнає значних втрат під час оборони міста.

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