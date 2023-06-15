Один із них – засуджений рецидивіст.

Під час штурму ворожих позицій на донецькому напрямку воїни Сил Спеціальних Операцій ЗС України взяли в полон трьох російських окупантів.

Захоплені окупанти продовжують, наче за методичкою, брехати, що не знали, куди їх відправили, і не хочуть воювати, розповідають бійці ССО.

"Під час подальшої роботи із полоненими з’ясувалося, що один із них – засуджений рецидивіст. Він вже ушосте відбував покарання в тюрмі, коли був завербований для участі у війні проти України. За вбивства українців йому в подальшому обіцяли свободу. Щоправда, нині вже невідомо, коли він зможе її побачити", – зазначають в ССО.

Українські захисники наголошують, що потрапити до полону для них - це єдина можливість вижити.

"Ми нагадуємо, що Збройні сили України беруть в полон та поводяться з військовополоненими за всіма нормами та міжнародними стандартами. Ніхто не застосовує до них насилля, попри те, що це вони прийшли на нашу територію", – кажуть бійці ССО.

Російські полонені - що треба знати

У вересні 2022 року Україна запустила Єдиний центр прийому звернень щодо здачі в полон "Хочу жити". Для росіян і їхніх родичів запустили цілодобову гарячу лінію. До кінця року ресурсами проекту "Хочу жить" скористалися понад 1,2 мільйона осіб, більшість із яких на території Російської Федерації.

На тлі очікуваного контрнаступу російські військові почали дедалі частіше здаватися в полон (в березні звернень стало вдвічі більше, ніж було у грудні 2022 року).

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