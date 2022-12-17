Наголошується, що з них левова частка – це люди, які перебувають на території так званої Російської Федерації.

Інформаційними ресурсами українського державного проекту "Хочу жить", який дає можливість для окупантів здатися в полон, скористалися понад 1 мільйон 200 тисяч осіб, більшість із яких на території Російської Федерації.

"Понад 1 мільйон 200 тисяч людей – це ті люди, які скористалися інформаційними ресурсами проекту "Хочу жить". З них левова частка – це люди, які перебувають на території так званої Російської Федерації. Це поки що не прямі звернення, але це люди, які вивчають для себе або для своїх рідних можливість зберегти життя в кривавій несправедливій війні окупантів Путіна проти України", - розказав представник прес-служби ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, щодня на гарячу лінію, в чат-бот та через інші контакти до проекту звертаються понад 100 осіб.

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"Результати є, і вони вагомі, які стосуються і окремих рашистів, які здаються в полон, і цілих підрозділів, і це не лише рядові, але й офіцерський склад. Хоча найбільшу активність проявляють, безумовно, частково мобілізовані. Це люди, які взагалі не розуміють, що їм робити на війні в Україні й для чого вони тут опиняються", - розповів представник ГУР.

Проект "Хочу жить" - як росіянам здатися в полон

Зазначимо, український державний проєкт "Хочу жить" покликаний допомогти військовим армії РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам.

Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовим або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84.

Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.

Вже в кінці вересня на тлі оголошення в РФ часткової мобілізації почали надходити дзвінки від новомобілізованих з приводу здачі в полон. Як зазначали в ГУР МО, мобілізовані намагалися дізнатися, як правильно здаватися.

Як писав УНІАН, 4 жовтня в ГУР повідомили, що за кілька тижнів надійшло понад 2 тисячі звернень щодо здачі в полон російських військових.

Сайт проєкту "Хочу жить" блокують на території Росії.

У грудні Генеральний штаб ЗСУ також опублікував покрокову відеоінструкцію для російських солдатів, які хочуть здатися в полон. Вони можуть зробити це за допомогою дрона.

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