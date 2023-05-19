В Україні впроваджено новий пакет медпослуг у рамках державних гарантій на проведення медоглядів військовозобов’язаних.

Військовозобов’язані будуть проходити медогляди на базі цивільних медзакладів.

Як повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я щоб такі медогляди проводилися мультидисциплінарними командами лікарів й послуги були безоплатними для пацієнтів, – впроваджено новий пакет медпослуг у рамках Програми медичних гарантій.

Держава, зокрема, фінансуватиме: проведення медоглядів, що включатимуть лабораторні та інструментальні дослідження; направлення за наявності показань в інші медзаклади та надання спеціалізованої медичної допомоги; оформлення довідок та формування медичних висновків щодо стану здоров’я.

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У МОЗ зазначають, що переліки закладів уже сформовані та подані до НСЗУ.

Як повідомляється, наразі 480 закладів подали свої пропозиції і 366-м із них підтверджена відповідність заявленим вимогам щодо кадрового потенціалу, переліку обладнання та наявності відповідних приміщень для проходження ВЛК.

Звертається увага, що МОЗ продовжує роботу і над юридичними змінами та цифровізацією процесів, зокрема, організацією електронних черг та електронного документообігу.

Проходження ВЛК в Україні

Перед впровадженням цього пакету медпослуг військовозобов’язаного під час безпосередньої медкомісії у Територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки оглядали хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. Людину у разі потреби могли направити на огляд до інших спеціалістів. Після огляду медиків засідає військово-лікарська комісія, яка приймає рішення про не/придатність особи до служби.

Перед проходженням медкомісії військовозобов'язані мали пройти деякі обстеження у цивільній лікарні. Йдеться, зокрема, про флюорографію, обстеження органів грудної клітки, загальний аналіз крові, ЕКГ, аналіз сечі, визначення групи крові та резус-належності. Тим, хто старше за 40 років, проводили вимір внутрішньоочного тиску та дослідження крові на цукор.

До початку огляду військкомат отримував також дані з психоневрологічних, протитуберкульозних, шкірно-венеричних диспансерів, наркологічних закладів щодо військовозобов'язаних.

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