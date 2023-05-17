У переліку велика кількість недуг, котрі є спричиненими нелюдськими умовами боїв.

Українські військові на передовій виконують завдання у важких умовах, що нерідко призводить до погіршення здоров’я бійців. Експерти у галузі охорони здоров’я розповіли для "Української правди", які саме хвороби є поширені на фронті.

Солдати на "нулі" переважно страждають від захворювань, пов’язаних зі шкірою, опорно-руховим апаратом, кишково-шлунковим трактом, серцево-судинною системою, легенями та зубами. Активні бойові дії спричиняють обмеження доступу до засобів гігієни, провокують обмороження чи перегрівання на сонці.

Однією із основних недуг українських військових є траншейна стопа. Під час цього захворювання нога людини виглядає, як руки прачки. Цей стан виникає під час перебування ноги у дуже вологому та холодному середовищі (температура 0-16 °C) упродовж довгого періоду часу (понад 10-16 годин) без дотримання елементарної гігієни. Також винити можна і незручне взуття та відсутність змінних шкарпеток.

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"При недузі у хворого пошкоджується шкіра, тому зменшується її захисна функція. Це може пізніше призвести до утворення ран, інфекційних уражень та поганого загоєння", – наголошує ортопед-травматолог Віктор Кірейко.

У таких випадках, як зазначають медичні експерти, варто не накладати антисептик на саму рану, щоб не спричинити хімічних опіків. Також непотрібно використовувати мазі, креми, крейду, зубний порошок, зубну пасту та інші народні методи. Це може пошкодити шкіру і призвести до ускладнень. Окрім цього зігрівання гарячою водою, відкритим предметом чи іншими засобами заборонене для уникнення можливості отримання опіків.

Алгоритм дій при виникнення симптомів недуги:

зняти взуття та шкарпетки;

ретельно вимити ноги;

зігріти ноги у теплій воді, температура якої 39°-43°С протягом 5 хвилин;

ретельно просушити шкіру рушником;

під час сну бажано не одягати шкарпетки, а ноги розташувати так, щоб стопи були розташовані вище тулуба;

також варто спостерігати за тим, щоб уникати симптомів переохолодження всього тіла.

Окрім цього поширеним недугом серед військових є проблеми з хребтом – люмбоішіалгія. Це визначення хвороби, коли уражається хребет через носіння бронежилета та бойових комплектів.

"Це вертикальне навантаження на плечі солдата. При нестабільності в поперековому чи грудному відділі починаються певні зсуви, там з’являється біль. Ось це дуже часта причина, чому військові звертаються за медичною допомогою", – каже лікар-інфекціоніст Максим Краснов

Хірург-лейтенант НГУ Богдан Журавель відзначає, що болі у спині це дуже поширений випадок серед військових.

"Болі в спині займають перше місце серед військових. Це хронічні захворювання, з якими дуже важко щось зробити. Практично у всіх бійців, яким за 40 років, є певні викривлення у хребті, що й спричиняють дискомфорт", - додає Журавель.

Через відсутність нормального доступу до їжі та велику кількість вживання енергетичних напоїв поширеною проблемою бійців є гастрит. Збільшують проблеми з кишково-шлунковим трактом вживання медикаментів, у тому числі і знеболювальних, котрі далеко не є рідкістю на фронті.

Як повідомляє Максим Краснов, багато військових після приїзду з передової отримають діагноз гострий бронхіт з різними клінічними проявами та тяжкістю. Військові постійно кашляють.

Причин такого стану є куріння, респіраторні інфекції, пил, різні агресивні хімічні фактори, які виникають при згоранні пороху, вибухівки, фосфору або інших хімічних речовин.

"Припускаю, що після війни у нас побільшає кількість випадків раку легень. Оскільки у нас зараз дуже серйозна проблема з руйнуванням будинків, які зводили в 50-60 роках. Тоді для утеплення широко використовували азбест. Зараз його залишки потрапляють в пил та Ґрунт в місцях інтенсивних боїв", – наголошує інфекціоніст.

Часто проблемою є гіпертонія. Військові ніколи до цього не зверталися з даною проблемою до лікаря, однак хвороба стала прогресувати на фронті. Якщо не займатися корекцією тиску, не звертати увагу на ці всі проблеми, то надалі захворювання може прогресувати та призвести до гіпертонічної хвороби.

"Іноді ми також, на жаль, стикаємось і з інфарктами. Буває таке, що військових привозять з позиції з гострим кардіогенним синдромом, тобто гострим проявом ішемічної атаки, який супроводжується сильним болем у серці", – зазначає медик.

Також військові мають проблеми з грибком, герпесом, врослим нігтем, мозолями, а також у них є схильність до інфекцій. Все це пов’язано з відсутністю належної гігієни в умовах бойових дій та загальних звичних умов життя людини.

Війна і здоров’я: що відомо

Кабмін надав дозвіл створювати ВЛК при цивільних закладах охорони здоров’я. Такий крок було оформлено для посилення спроможностей військово-лікарських комісій.

В МОЗ повідомили, що близько 15 мільйонам українців потрібна психологічна допомога через воєнні дії на території країни. Мова іде не лише про військовослужбовців, але і про усі верстви цивільного життя.

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