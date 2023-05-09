Крім того, цей розділ допоможе військовим вирішити низку інших питань.

На сайті Міноборони офіційно запрацював розділ, який допоможе пораненим військовослужбовцям вирішити низку проблем з документами.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, через вкладку "військовослужбовцям" здійснюється перехід на сайт ТУРБОТА.

"Сайт простий у користуванні, містить алгоритми дій пораненого та відповіді на всі питання, які виникають під час лікування, проходження ВЛК, отримання виплат тощо", - повідомила Маляр і додала, що на сайті є "Довідник військовослужбовця після поранення", який можна завантажити.

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"Для максимального комфорту сайт містить зразки рапортів та покрокові інструкції отримання виплат, протезування, отримання статусу УБД, посвідчення особи з інвалідністю тощо",- зазначила вона.