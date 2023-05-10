Там зазначили, що збільшать мережу ВЛК за рахунок додаткового розгортання у цивільних лікарнях. За роботу в цих комісіях лікарям будуть платити окремо.

У Міністерстві оборони анонсували, що проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) стане швидшим та зручнішим.

За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, по-перше збільшується мережа ВЛК за рахунок їх додаткового розгортання у цивільних лікарнях. Вона зазначила, що буде окреме фінансування оплати послуг медичних працівників, яких залучено до проведення медоглядів з метою оцінки ступеня придатності до військової служби.

Серед інших новацій:

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впроваджуються е-черги запису на ВЛК, електронний документообіг між військовими частинами, ТЦК СП та закладами охорони здоров’я;

залучаються лікарні з системи Міноборони до роботи з ЕСОЗ. Ці лікарні матимуть доступ до анамнезу людини, зокрема в електронній медичній картці;

запроваджуються сучасні підходи до обслуговування під час проходження ВЛК (доступний і зручний сервіс);

створюється інформаційна підтримка (гаряча лінія) та впроваджуються інформаційні продукти, які допоможуть військовим отримати допомогу.

Маляр підкреслила, що ці зміни будуть запроваджуватися поступово. "Процес передбачає внесення змін до низки нормативно-правових актів, технічних розробок і тестувань ресурсів", - пояснила вона.

Робота ВЛК в Україні

В Україні спостерігається дефіцит медиків для роботи в ВЛК, через це військовим треба вистояти кількатижневу чергу, щоб отримати документи на компенсацію, подовжити лікування чи піти в запас.

Голова уряду Денис Шмигаль заявив, що проходження ВЛК повинне стати людиноорієнтованим, тому уряд почав працювати над автоматизацією та діджиталізацією процесів проходження комісії. А 9 травня на сайті Міноборони офіційно запрацював розділ, який допоможе пораненим військовослужбовцям швидше і простіше пройти бюрократичну процедуру щодо проходження лікування чи ВЛК, протезування чи отримання виплат.

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