Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні знайдено 6915 зниклих дітей.

Внаслідок обстрілів та бойових дій в Україні 430 дітей загинули і 820 травмовано.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко у Facebook.

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Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні знайдено 6915 зниклих дітей, а ще 236 залишаються у розшуку.

"Знайшли 6915 зниклих дітей. 236 ще розшукуємо. Всього внаслідок обстрілів та бойових дій 430 дітей загинули і 820 травмовано", - додав Клименко.

Росія викрадає дітей: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня стало відомо, що російські загарбники вивозять дітей з дитячих будинків Херсонщини до окупованого Криму.

З початку окупації Херсонщини вони блокували евакуацію дітей з дитячих будинків на підконтрольну Україні територію.

Росія вже депортувала з окупованих територій України понад 1 млн 600 тисяч осіб.

За даними заступника голови Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Павла Сушко, станом на 1 вересня до Росії незаконно вивезли щонайменше 557 тисяч українських дітей.

В американському Інституті вивчення війни повідомляли, що Росія віддає українських дітей на усиновлення у російські родини.

Крім того, за даними Міністерства закордонних справ України, на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя людям погрожували відправкою дітей до інтернатів.

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