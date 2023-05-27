На місці працювали екстрені служби. Про жертв даних немає.

В РФ заявили про атаку безпілотника на будівлю МВС у селищі Майський Бєлгородської області.

Про це повідомляє російський Telegram-канал "База", публікуючи коротке відео з місця події.

За попередніми даними, БПЛА скинув вибуховий пристрій на будівлю відділу з питань міграції. Зазначається, що на місці працюють екстрені служби.

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Паніка у Бєлгородській області

У Бєлгороді та області справжня паніка. У регіоні не вщухають атаки та прориви. Зокрема, 22 равня бійці "Російського Добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" прорвали російський кордон на важкій техніці і потрапили у Бєлгородську область.

Внаслідок чого на російському прикордонні відбулись бойові зіткнення. Поранення отримали двоє бійців РДК і Легіону. За словами повстанців, їм вдалося захопити БТР, стрілецьку зброю та іншу техніку.

В Україні натомість заявили, що не мають до цього відношення і що громадяни РФ проводять там операцію для "створення смуги безпеки".

Разом з тим, ГУР отримала інформацію про перекидання окупантів з України після "рейдів" під Бєлгородом, але вона перевіряється.

Наразі декілька селищ на російському прикордонні вже без рашистської влади.

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