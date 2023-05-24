Російська пропаганда зламалася після подій на Бєлгородщині і не може чітко пояснити певні ключові повідомлення навіть для внутрішньої аудиторії.

Інформація російської сторони про великі втрати, яких нібито зазнали повстанці в Бєлгородській області, не відповідає дійсності. Про це заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Українській розвідці все відомо про те, що відбувається на Бєлгородщині, але якісь офіційні заяви, я думаю, будуть давати представники самих підрозділів організації "РДК" і легіону "Свобода Росії". Що стосується подій на Бєлгородщині, то наразі з боку окупаційної влади там спостерігається продовження паніки, хаосу і невизначеності", - сказав він.

За його словами, серед цікавих моментів, на які варто звернути увагу і які дезорієнтували в тому числі кремлівську владу, це те що до повстанців прекрасно ставиться населення Бєлгородської області.

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"Тобто велика лояльність до представників "РДК", до представників легіону "Свобода Росії" від мешканців Бєлгородщини, сприйняття їхніх посилів, їхніх ключових повідомлень. І власне та евакуація, яка відбувалася органічно та стихійно, була не від представників РДК і Легіону, а почалась вона після завдання авіаударів, артилерійських ударів по помешканнях пересічних бєлгородців. Тому таке ставлення до окупаційної влади", - заявив Юсов.

Щодо інформації російської сторони про великі втрати, яких нібито зазнали повстанці, за словами Юсова, вона не відповідає дійсності. "Ця інформація не підтверджується. Це нашвидкуруч зліплені пропагандистські фейки, не більше. Там було багато смішних речей: і генерал, який особисто керував звільненням вулиці, інші кумедні моменти", - сказав він.

Він підкреслив, що російська пропаганда зламалася після подій на Бєлгородщині і не може чітко пояснити певні ключові повідомлення навіть для внутрішньої аудиторії. "Весь світ побачив, що на Росії розгортається справжнє внутрішньоросійське протистояння між вільними людьми та злочинним режимом," - зазначив Юсов.

За його словами, інформація щодо перекидання російських військ з фронту фронту до Росії перевіряється.

"Так, така інформація є, вона зараз перевіряється і відстежується. Ми повинні розуміти, що перекидання окремих підрозділів, особливо з лінії фронту, це не дуже швидкий процес, він потребує підготовки і реалізації. Тому ми спостерігаємо і уважно стежимо за цією інформацією", - додав він.

"Рейд" повстанців у Бєлгородську область - головне

На початку тижня, 21 травня 2023 року, російські добровольці з "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" здійснили так званий рейд у Грайворонський район Бєлгородської області. В українській розвідці прорив добровольцями кордону РФ назвали "спецоперацією" самих росіян.

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