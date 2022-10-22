Один з поранених у важкому стані, стан решти медики оцінюють як середній.

Минулої доби російські окупанти завдали два ракетних удари, імовірно з ЗРК С-300, по об'єкту промислової інфраструктури в Харкові. Внаслідок цих двох ударів, за уточненими даними, поранення отримали 11 людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, один з поранених у важкому стані, стан решти медики оцінюють як середній.

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"Протягом доби ворог обстрілював Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти в Харківському, Чугуївському, Богодухівському та Куп'янському районах області. Пошкоджені приватні будинки, сталися пожежі", - зазначив Синєгубов.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 45-річного чоловіка в Богодухівському районі, 54-річну жінку в Куп'янському та 56-річного чоловіка в Харківському районі.

Голова ОВА додав, що триває розмінування звільнених від ворога територій. Так, за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 803 вибухонебезпечні предмети.

Вибухи у Харкові 21 жовтня

Вранці 21 жовтня у Харкові прогриміла серія вибухів. За даними міського голови Ігоря Терехова, ворог влучив в одне з місцевих підприємств, зафіксовані руйнування. Внаслідок цього було поранено шестеро людей.

Згодом ворог здійснив повторний обстріл Київського району міста.

Деокупація Харківщини

На сьогодні ЗСУ звільнили вже 544 населених пунктів, ще 32 пункти перебувають під контролем російської армії.

Понад п’ять місяців близько 150 тис. українців жили перебували в окупації.

Попри це зберігається загроза нового наступу агресора. Харків постійно під обстрілами окупантів через близькість до зони активних бойових дій.

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