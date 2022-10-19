Цих людей розміщають в студентських гуртожитках та забезпечують всім необхідним.

Через постійні обстріли понад 150 тисяч жителів Харкова втратили дах над головою.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Місто Харків зазнало тотальних ворожих обстрілів, починаючи з 24 лютого... На сьогодні більше 150 тис. людей втратили дах над головою. Багато з них тимчасово виїхали з міста, хто на західну Україну або в інші області, хтось за кордон. Але багато харків’ян залишилося. Оскільки місто Харків до війни вважалося студентською столицею України, і ми маємо гуртожитки. Сьогодні ми надаємо ці гуртожитки для розташування людей, яким немає, де жити, а також забезпечуємо їх всім необхідним",- сказав Терехов.

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Також він зауважив, що, незважаючи на постійні намагання ворога знищити обстрілами критичну інфраструктуру Харкова, місто повністю готове до початку опалювального сезону.

"Ворог напередодні опалювального сезону намагається знищити нашу критичну інфраструктуру, енергетичні джерела живлення, котельні, ТЕЦ. Але я хочу зазначити, що у нас лікарні вже з теплом. Погодні умови на сьогодні дозволяють нам поки не включати опалення у житлових будинках. Як тільки погодні умови зміняться, відбудеться зниження середньодобової температури повітря, звісно, ми будемо запускати опалювальний сезон", - підкреслив Терехов.

Крім того, міський голова Харкова розповів про оперативну ситуацію в місті, яке сьогодні зранку зазнало чергових ракетних обстрілів з боку російського ворога.

"Сьогодні ранок почався моторошно, було запущено 8 ракет по різних районах міста Харкова. В результаті чого було знищено склад, де зберігалася гуманітарна допомога. Крім того, дві ракети, на щастя, не розірвалися – одна, яка була випущена по житловому будинку міста Харкова, і одна, яка була випущена по приватному житловому сектору. Станом на зараз ситуація стабільна, працює транспорт, немає перебоїв зі світлом та водопостачанням. Тим не менше тривога зберігається, тому що місто Харків зазнає постійних обстрілів, найчастіше обстрілюють з території РФ", - акцентував Терехов.

Обстріли Харкова російськими окупантами: що відомо

Як повідомляв УНІАН, станом на початок вересня, за підрахунками Київської школи економіки, в Україні внаслідок війни пошкоджено або зруйновано щонайменше 15,3 тис. багатоповерхівок і 115,9 тис. приватних будинків. Орієнтовно 1 млн громадян залишилися без даху над головою, це без урахування ТОТ.

Сьогодні, 18 жовтня, ворог запустив по Харкову з російського Бєлгорода 8 ракет, постраждалих немає.