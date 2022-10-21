Жителів міста закликають залишатися в укриттях.

Росія знову атакувала Харків. Окупанти вдарили по місту ракетами. Вже відомо про серію вибухів.

Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив мер міста Ігор Терехов.

"У Харкові серія вибухів", - розповів він і закликав городян бути дуже обережними.

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Також про ракетну атаку передавати голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він закликав жителів Харкова перебувати в укриттях.

Незабаром Терехов розкрив деталі нової ворожої атаки по Харкову. Виявилося, рашисти вдарили ракетами по підприємству міста.

"Прильоти" по одному з підприємств Харкова. Попередньо потрапляння в адміністративно-Виробнича будівля, розташована на території. Є руйнування. Їх ступінь і чи є постраждалі в результаті ворожого обстрілу встановлює ДСНС", - вказав мер міста.

Окрім цього вже стало відомо про постраждалих.

"Сьогодні близько 8:00 ранку ворог здійснив ракетний обстріл м. Харків. Зафіксовані влучання в об'єкт промислової інфраструктури в Київському районі міста. На місці працюють усі екстрені служби. Попередньо, 6 людей зазнали поранення. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - написав Синєгубов.

РФ атакує Харків і область: що відомо

На сьогодні Харківська область майже повністю деокупована, але через близькість російського кордону в регіоні постійно зберігається загроза нового наступу агресора. Як зазначив голова Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій, але захисникам України знадобиться час, щоб "перемолоти ту мерзоту".

На сьогодні в Харківській області звільнено 544 населених пунктів. Під тимчасовою окупацією Росії залишається 32 населених пункти. Український військовий розповів про обороні прикордонної Харківщини і зазначив, що в України міцна оборона. Рашистам не вдасться зайти так, як вони це зробили в лютому.

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