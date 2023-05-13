Цієї ночі над Україною збито 17 російськихударних безпілотників "Shahed-136/131" іранського виробництва.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook. Зокрема, опівночі 13 травня 2023 року ворог атакував Україну з північного та південного напрямків ударними БпЛА іранського виробництва "Shahed-136/131".
"Усього зафіксовано 21 пуск. На різних напрямках знищено 17 баражуючих боєприпасів із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп", - йдеться у повідомленні.
Водночас, зафіксовані влучання ворожих безпілотників по об’єктах інфраструктури на Хмельниччині. Місцева влада та служби працюють над ліквідацією наслідків.
Крім того, уночі знищено БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
"Протягом минулої доби, 12 травня, підрозділами протиповітряної оборони знищено чотири ударні БпЛА типу "Ланцет". Тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено десятки літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття", - сказано у повідомленні.
Нічна атака дронів
Російські окупанти вночі атакували Україну дронами-камікадзе, в більшості областей була оголошена повітряна тривога.
В Київській області працювали системи ППО. Там російський безпілотник впав на житловий будинок. Крім того, вночі над Києвом збиті усі ворожі дрони Shahed.
В на Хмельниччині російським окупантам вдалося вразити об'єкт критичної інфраструктури. Від вибухової хвилі було пошкоджено вікна, двері. Є інформація про 5 постраждалих від уламків скла.