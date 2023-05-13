Усього було зафіксовано 21 пуск російськими окупантами ударних безпілотників "Shahed-136/131".

Цієї ночі над Україною збито 17 російськихударних безпілотників "Shahed-136/131" іранського виробництва.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook. Зокрема, опівночі 13 травня 2023 року ворог атакував Україну з північного та південного напрямків ударними БпЛА іранського виробництва "Shahed-136/131".

"Усього зафіксовано 21 пуск. На різних напрямках знищено 17 баражуючих боєприпасів із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Водночас, зафіксовані влучання ворожих безпілотників по об’єктах інфраструктури на Хмельниччині. Місцева влада та служби працюють над ліквідацією наслідків.

Крім того, уночі знищено БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

"Протягом минулої доби, 12 травня, підрозділами протиповітряної оборони знищено чотири ударні БпЛА типу "Ланцет". Тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено десятки літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття", - сказано у повідомленні.

Нічна атака дронів

Російські окупанти вночі атакували Україну дронами-камікадзе, в більшості областей була оголошена повітряна тривога.

В Київській області працювали системи ППО. Там російський безпілотник впав на житловий будинок. Крім того, вночі над Києвом збиті усі ворожі дрони Shahed.

В на Хмельниччині російським окупантам вдалося вразити об'єкт критичної інфраструктури. Від вибухової хвилі було пошкоджено вікна, двері. Є інформація про 5 постраждалих від уламків скла.

Вас також можуть зацікавити новини: