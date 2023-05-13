Вночі росіяни влаштували черговий рейд "Шахедами".

У Київській області російський безпілотник впав на житловий будинок. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

"В результаті падіння безпілотного літального апарату – я так розумію, збиття - пошкоджений один з житлових будинків", - заявив він.

Хорунжий відмовився розкрити більш детальну інформацію про наслідки атаки по Київщині. Також поки не розкривається інформація про наслідки атаки на західні регіони країни.

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За його словами, в результаті нічного обстрілу Миколаєва попередньо постраждали три людини. Вони отримали незначні травми і відмовилися від госпіталізації. Пошкоджено кілька будівель, включаючи п'ятиповерховий житловий будинок.

"Попередньо це були далекобійні системи залпового вогню", – заявив спікер.

Нічна повітряна атака - що відомо

Російські окупанти вночі атакували Україну дронами-камікадзе, в більшості областей була оголошена повітряна тривога. Відомо, що в Київській області працювали системи ППО.

Під ранок з'явилася інформація, що на Хмельниччині російським окупантам вдалося вразити об'єкт критичної інфраструктури. Подробиці поки не розкриваються.

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