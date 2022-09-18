Пошкоджено лікарню та гаражний кооператив.

Вночі окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Миколаєва.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.

"Обстежуємо район, який сьогодні вночі потрапив під обстріл. Вже відомо, що постраждала цивільна інфраструктура. Зокрема, одна з наших лікарень та автогаражний кооператив. Повну інформацію про наслідки обстрілів повідомлю вам пізніше", - написав мер.

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Як повідомив голова ОВА Віталій Кім, внаслідок обстрілу лікарні сталася пожежа. Також через обстріл сталося займання автомобіля. Детальна інформація уточнюється.

"Попередньо без жертв та постраждалих", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, в середині квітня через бойові дії поблизу Миколаєва були пошкоджені дві гілки водопроводу, який подавав воду в місто з Дніпра.

З 13 травня відновилося водопостачання житлових будинків міста, проте воду постачали з Дніпро-Бузького лиману, тому її використовували тільки для побутових справ.

У кінці серпня в Миколаєві через аварію на водозаборі з Дніпро-Бузького лиману повністю припинена подача води.

На початку вересня Віталій Кім заявляв, що проблеми з питною водою в Миколаєві неможливо вирішити найближчим часом. Найшвидший спосіб її вирішення – це деокупація Херсонської області та відновлення водогону з Дніпра.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації закликав жителів регіону, які не допомагають армії і не зайняті роботою, залишити його.

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