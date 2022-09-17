Всі, хто може, повинні працювати разом і допомагати солдатам перемагати.

Голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім закликав жителів регіону, які не допомагають армії і не зайняті роботою, залишити його.

Про це він заявив в інтерв'ю вечірній газеті Фінляндії Ilta-Sanomat.

Він зазначив, що гострою проблемою для жителів Миколаєва залишається нестача чистої води. По всьому місту можна побачити людей, що стоять в черзі за водою.

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"Я рекомендую всім, у кого є робота і він може допомогти військовим, працювати разом і допомагати солдатам перемагати. Якщо роботи немає, слід залишити цей район", – говорить він.

Як повідомляв УНІАН, в середині квітня через бойові дії поблизу Миколаєва були пошкоджені дві гілки водопроводу, який подавав воду в місто з Дніпра.

З 13 травня відновилося водопостачання житлових будинків міста, проте воду постачали з Дніпро-Бузького лиману, тому її використовували тільки для побутових справ.

У кінці серпня в Миколаєві через аварію на водозаборі з Дніпро-Бузького лиману повністю припинена подача води.

На початку вересня Віталій Кім заявляв, що проблеми з питною водою в Миколаєві неможливо вирішити найближчим часом. Найшвидший спосіб її вирішення – це деокупація Херсонської області та відновлення водогону з Дніпра.

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