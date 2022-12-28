Жителів прибережних територій просять провести ніч в сховищі.

Мешканців прибережних територій Нікопольського району Дніпропетровської області попередили про небезпеку.

Російські окупанти пересувать техніку на березі Каховського водосховища, сповістив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"День в громадах району минув без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Наразі є інформація про пересування техніки армії РФ на протилежному березі водосховища. Прошу жителів прибережних територій провести ніч в сховищі або скористатися правилом двох стін", – написав очільник РВА.

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Ситуація на Дніпропетровщині

Впродовж останніх тижнів російські загарбники не припиняють терор проти мешканців Дніпропетровської області. Найбільше від обстрілів страждає Нікопольська громада, яку від окупованих територій Запорізької області відділяє ріка Дніпро.

Зокрема, 23 грудня російська важка артилерія накрила вогнем нічну Нікопольщину двічі.

21 грудня окупанти влаштували мешканцям Нікопольщини "пекельну ніч". Тоді на територію трьох громад Нікопольського району прилетіли десятки снарядів.

У ніч проти 19 грудня росіяни випустили по Нікопольщині понад 60 снарядів з "Градів" та важкої артилерії.

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