Вночі російські окупанти знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Тримали під прицілом три громади - Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську. Били "Градами" та важкою артилерією. Скерували на нічні міста та села понад 50 снарядів", - повідомив він.
За його даними, попередньо, люди не постраждали. Але є руйнування житлових будинків.
"Деталі обстрілів уточнюються. У решті районів ніч минула без тривог і надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно", - зазначив Резніченко.
Обстріли Дніпропетровщини
Російські окупанти постійно обстрілюють Дніпропетровську область з різних видів озброєння. Особливих ударів зазнають Нікополь та Кривий Ріг. Внаслідок ударів гинуть люди, а інфраструктура зазнає значних руйнувань.
Так, вночі 22 жовтня окупанти обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Тоді в місті були пошкоджені понад 20 будинків та кілька газогонів, обірвані лінії електропередач. Тоді без світла залишилися майже тисяча родин.
У ніч на 1 листопада окупанти запустили по Нікополю 40 снарядів. Ворог понівечив 14 багатоповерхових та приватних будинків. А 3 листопада РФ знову вдарила по інфраструктурі Дніпропетровщини, над областю за ніч збили 4 дрона-камікадзе.