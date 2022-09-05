Цієї ночі обстрілів міста не зафіксовано.

Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Харкову постраждали три людини.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"4 вересня, близько 18:30, внаслідок ракетного удару окупантів 3 людей постраждали в Новобаварському районі міста", - повідомив він.

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За словами Синєгубова, ракета влучила в землю, однак вибухова хвиля пошкодила приватні домоволодіння та 10-поверховий багатоквартирний будинок.

За його інформацією, цієї ночі обстрілів міста Харків не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня окупанти вдарили по Харкову. Обстріли припали по Холодногірському та Новобаварському районах Харкова. Ввечері 4 вересня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про те, що внаслідок ворожої атаки було госпіталізовано дві людини.

У Telegram-каналах повідомляли, що окупанти запустили по Харкову ракети з Бєлгорода. Частину з них нібито збили сили Протиповітряної оборони України. За непідтвердженою інформацією, РФ била по Харкову "Іскандерами".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українські хакери виманили в окупантів дані про позиції завдяки фото красивих дівчат. Використовуючи отримані дані, ЗСУ змогли атакувати базу росіян під Мелітополем.

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