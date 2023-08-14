Українські військові також знищили майже 30 одиниць ворожої артилерії та близько 20 броньованих машин загарбників.

Упродовж минулої доби українські захисники та захисниці ліквідували ще понад 500 російських військових та знищили десятки одиниць їхньої техніки та озброєння.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення до України орієнтовно склали близько 254380 осіб, з яких 530 ліквідовано впродовж минулої доби.

Також росіяни втратили 4306 танків (8 за добу), 8354 бойових броньованих машин (19 за добу), 5099 артилерійських систем (27 за добу), 714 реактивних систем залпового вогню (1 за добу), 479 засобів протиповітряної оборони (2 за добу), 4213 безпілотників оперативно-тактичного рівня (9 за добу), 7562 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (19 за добу) та 766 одиниць спецтехніки (6 за добу).

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Водночас, змін за добу не зазнала кількість втрачених ворогом літаків - 315, гелікоптерів - 313, крилатих ракет - 1379, а також кораблів та катерів - 18.

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Як повідомляв УНІАН, близько 5-ї ранку сьогодні, 14 серпня, на Бахмутському напрямку українські військові збили ворожий вертоліт, тип якого наразі встановлюється.

Крім того, протиповітряна оборона цієї ночі знищила усі 15 "шахедів" та 8 ракет типу "Калібр", якими росіяни атакували Одещину.

Внаслідок падіння уламків ракет та дронів у кількох місцях в Одесі виникла пожежа. Зокрема, вогонь вщент знищив один із місцевих супермаркетів та пошкодив будівлю гуртожитку одного із навчальних закладів. Відомо про трьох поранених співробітників супермаркету.

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