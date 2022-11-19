Багаторазова запальничка - найкращий друг солдата з покоління в покоління.

Міноборони Британії надає українським військовим, які навчаються в країні, спеціальний знак підтримки - запальничку.

"Серед зимових комплектів, які отримають українські новобранці, що проходять підготовку на території Великої Британії, буде особливий знак підтримки Сполученого Королівства. Багаторазова запальничка - найкращий друг солдата з покоління в покоління. Навіть у темні часи є світло. З гравіюванням: "Слава Україні, Героям Слава", - написано у заяві Міноборони Британії.

Військові навчання українців у Великій Британії

Влітку цього року Борис Джонсон оголосив про окрему тренувальну програму для українських військовослужбовців, в межах якої кожні 120 днів навчатимуться до 10 тисяч солдатів.

Відео дня

Також було відео, на якому українські військові проходять навчання у Британії на сучасній техніці.

Свого часу Джонсон навіть приїхав на полігон, щоб потренуватися разом з воїнами ЗСУ.

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