Наголошується, що протягом наступних чотирьох місяців Британія підготує загалом близько 10 000 бійців.

Цього тижня британський прем'єр Борис Джонсон відвідав наших бійців на навчаннях у Північному Йоркширі. Зокрема, він взяв участь у тренуванні, особисто оцінив деякі види озброєнь та висловив упевненість у перемозі України.

Відповідне відео оприлюднили на YouTube-каналі Даунінг-стріт.

Джонсон наголосив що у Сполученому Королівстві протягом наступних 4 місяців пройдуть навчання близько 10 тисяч бійців ЗСУ. Також він нагадав, що їх уряд вже поставив Україні 6900 ПТРК, 120 бронемашин та багато іншого, включаючи вже й MLRS, які "вже починають робити різницю".

Ми сподіваємося, що курс цієї війни зміниться і путінська лиходійська атака на Україну відступить. Я знаю, що в результаті український народ досягне успіху. Я знаю, що ЗСУ доб'ються успіху. Я дуже пишаюся роллю, яку Велика Британія відігравала до нині. Але головна заслуга в цьому – хоробрість та героїзм українських солдатів. Слава Україні! – сказав Джонсон і почув у відповідь багатоголосе "Героям слава".

Нагадаємо, під час останнього візиту до Києва прем'єр Джонсон оголосив про окрему тренувальну програму для українських військовослужбовців, в межах якої кожні 120 днів навчатимуться до 10 тисяч солдатів.

Українських військових вже відвідував на цих навчаннях міністр оборони Британії Бен Воллес. Він назвав цю програму наступним етапом підтримки Лондоном у боротьбі з Росією.

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