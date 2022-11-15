Генічеськ має гарне розташування для координації дій проти потенційних українських загроз як з міста Херсон на заході, або через Мелітополь з північного сходу.

Росія перенесла воєнне командування в окуповане місто Генічеськ, бо воно нині розташоване поза зоною досяжності української артилерії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки у Twitter.

Зокрема, до 12 листопада російська армія майже точно завершила виведення сил, які утримували західний берег річки Дніпро на Херсонщині.

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"Із залишенням міста Херсон, Росія зробила місто Генічеськ на Азовському морі "тимчасовою столицею" окупованого регіону. Росія також, імовірно, передислокує підрозділи воєнного командування в район Генічеська", - сказано у британському зведенні.

"Вибір цього району як командного вузла натякає на пріоритети і занепокоєння російського командування, оскільки вони закріплюють свою оборону на півдні України", - заявляють британські розвідники.

Зокрема, Генічеськ має гарне розташування для координації дій проти потенційних українських загроз як з міста Херсон на заході, або через Мелітополь з північного сходу, а також щоб отримувати підкріплення з окупованого Криму.

"Перш за все, наразі це місто поза зоною досяжності українських артилерійських систем, які завдали важкої шкоди російським польовим командним постам", - йдеться у зведенні.

Ситуація у Херсонській області

Довідка УНІАН. Українські військові 11 листопада зайшли у Херсон, який був окупований в перші дні повномасштабної війни РФ проти України.

13 листопада в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що з початку тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, зокрема міста Херсон та Снігурівка Миколаївської області. У звільнених населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи, працюють сапери. Також в оперативному командуванні зазначили, що на звільнених територіях окупанти замінували багато об'єктів.

За даними Генштабу, у Каховці, Таврійську та Новій Каховці зменшується кількість особового складу російських окупаційних військ.

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