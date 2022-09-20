Юрій Ігнат зазначив, що підрозділи Повітряних сил та інші сили оборони України збили два дрони-камікадзе "Shahed-136".

Українські військові вже зафіксували кілька випадків використання росіянам іранських безпілотників. На даний момент ефективність такої зброї вивчається.

Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі виданню "Українська правда".

За його словами, підрозділи Повітряних сил та інші сили оборони України збили два дрони-камікадзе "Shahed-136". Він зазначив, що це малопомітна і відносно невелика повітряна ціль, яка летить на низькій висоті.

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Ігнат розповів, що дрони можна збивати різними засобами ППО і навіть стрілецькою зброєю, але найкраще для цього підходять зенітні гармати, а також українська "Шилка" або німецький "Гепард". При цьому він вказав, що знешкодити іранський дрон можна і за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські військові пройшли тренінги в Ірані в рамках Угоди про передачу Москві іранських безпілотників. У Сполучених Штатах Америки вважають, що закуплені Росією іранські безпілотники використовують у війні проти України.

31 Серпня Державний департамент США підтвердив інформацію про те, що Росія отримала безпілотники від Ірану.

Раніше високопоставлений представник адміністрації США розповів Reuters, що росіяни зазнали невдачі при використанні іранських безпілотників.

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