Ворог продовжує вогневий та психологічний тиск на населення і захисників південних регіонів України.

Ворог завдав удару по Миколаївської області, українські військові збили чотири ракети.

Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Відзначається, що ворог продовжує вогневий та психологічний тиск на населення і захисників південних регіонів України.

"Так, під час нічної атаки з моря ракетами по півдню України, 2 ракети збиті силами наших підрозділів над морем, на підльоті до Миколаївської області. На світанку Миколаївська область знову була піддана масованому ракетному удару із застосуванням авіації, 2 ракети збиті протиповітряною обороною", - сказано в повідомленні.

У командуванні додали, що з Чорного моря і з території Росії крилатими ракетами повітряного базування атаковано Чорноморське узбережжя Миколаївської області, порти та зерносховища.

"Такі зухвалі дії знову розкривають справжні наміри країни-терориста – псевдо-стурбованість гуманітарними коридорами та розблокуванням портів – це лише привід отримати доступ до морської інфраструктури України", - заявили в ОК "Південь".

Ситуація на Миколаєві:

Військова комендатура оборони Миколаєва радить жителям двох районів міста, а також передмістя тимчасово виїхати в безпечні місця. Зазначається, що обстріли міста здійснюють підрозділи 291 артилерійської бригади РФ, використовуючи гармати 2С7 "Піон".

1 червня загарбники знову обстріляли Миколаїв.

2 червня Миколаїв обстріляли з більш ніж 10 позицій на Херсонщині.

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