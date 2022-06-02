Місто Херсон було окуповане росіянами майже з перших днів війни.

Миколаїв зазнає обстрілів з боку російських загарбників з території тимчасово окупованої Херсонщини з більше ніж 10 позицій.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі інформаційного телемарафону.

"Обстріли (Миколаєва - УНІАН) йдуть з Херсонської області. Там багато позицій, звідки вони стріляють, десь більш як 10 точок. Не можна точно порахувати кількість, адже вони з різних точок обстрілюють", - зазначив голова ОВА.

Довідка УНІАН. Місто Херсон було окуповане росіянами майже з перших днів повномасштабної війни. Там вчиняються окупантами протизаконні речі та здійснюються утиски проти місцевого населення. Зокрема, 31 травня на території Херсонської області російські окупанти відключили зв’язок та інтернет.

Нагадаємо, що військова комендатура оборони Миколаєва радить мешканцям двох районів міста, а також передмістя тимчасово виїхати у безпечні місця. Зазначається, що обстріл міста здійснюють підрозділи 291 артилерійської бригади РФ, використовуючи гармати 2С7 "Піон".

Так, 1 червня загарбники знову обстріляли Миколаїв. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.

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