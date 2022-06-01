Як повідомив міський голова, на одній із адрес пошкоджений газопровід – без газу залишились 80 абонентів, а за іншою адресою стався порив водопроводу.

У результаті сьогоднішніх обстрілів Миколаєва загинули двоє людей, а ще стільки ж отримали поранення.

Про це у Telegram повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Російські окупанти вчергове обстріляли житлові квартали у двох районах міста... Одна людина загинула на місці обстрілу, ще одну – госпіталізували, але лікарі не встигли врятувати життя. Також відомо про ще двох поранених", - зазначив він.

За словами мера, пошкоджені 2 багатоповерхівки, 4 приватні будинки та господарські будівлі.

Крім того, на одній з адрес пошкоджений газопровід – без газу залишилось 80 абонентів, а за іншою адресою стався порив водопроводу.

"Найближчими днями ремонтні бригади усе відпрацюють. Також після обстрілу частина містян залишилась на кілька годин без світла, наразі енергетики оперативно все відремонтували", - додав він.

Сєнкевич уточнив, що сьогодні комунальники роздали людям плівку, щоб забити пошкоджені вікна. Також вони допоможуть вивезти великогабаритне сміття та навести лад біля будинків.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 червня, о 14.45 російські загарбники здійснили артилерійський обстріл Миколаєва.

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