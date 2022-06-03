Також на період дії воєнного стану заборонено використовувати плавучі засоби, встановлювати водні атракціони.

Пляжі та місця відпочинку на прибережних зонах у Миколаєві під час дії воєнного стану будуть закриті для відвідувачів.

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Миколаївської міської ради 2 червня, повідомляє міський голова Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі.

"Також на період дії воєнного стану заборонено використовувати плавучі засоби, встановлювати водні атракціони, облаштовувати місця для водних видів спорту чи фізкультурно-оздоровчих занять. Прошу містян із розумінням поставитись до встановлених правил і дотримуватись їх! Це ваша безпека", - додав Сєнкевич.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Вінниці відтермінували початок роботи пляжів. До закінчення воєнного стану містянам заборонено відвідувати водні об'єкти, розташовані на території Вінницької МТГ.

У головному управлінні ДСНС в Одеській області також нагадали, що одеські пляжі досі заміновані для зупинки потенційного наступу ворога з моря. Будь-яка інформація про те, що територію почали очищати від бомб, - це фейк.

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