Окупанти посилили обстріли міста, використовуючи особливо небезпечні гармати "Піон".

Військова комендатура оборони Миколаєва радить мешканцям двох районів міста, а також передмістя тимчасово виїхати у безпечні місця.

Про це повідомив у Facebook прес-офіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук.

За даними військових, з 26 травня обстріл Миколаєва здійснюють підрозділи 291 артилерійської бригади РФ, використовуючи 203 мм гармати 2С7 "Піон".

"Застосовуються два типи снарядів, з дальністю стрільби 37 км та 47,5 км. Снарядів другого типу у окупантів відносно менше, тому й менша імовірність їх застосування. Саме снарядами першого типу (ОФ43) здійснюється обстріл південно-східних районів Миколаєва - Інгульського та Корабельного, а також передмість. Вага одного снаряду складає 110 кг. Боєприпас наносить суттєве ураження об’єктам, але не забезпечує точної стрільби. Його застосування окупаційними військами має на меті нанесення максимальної шкоди цивільним об’єктам: житловим будинкам, підприємствам та інфраструктурі. Завдання уразити конкретний військовий об’єкт при цьому не ставиться. Вогонь з таких гармат ведеться з Херсонської області, а саме з району населених пунктів Киселівка, Надеждівка та Зорівка", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим для уникнення жертв серед цивільного населення комендатура міста радить виїхати на декілька діб мешканцям наступних районів:

Корабельний;

Інгульський;

район НАРП;

мікрорайон Кульбакіне;

села Полігон та Миколаївське.

"Рекомендується щонайменше перебувати у центральних, західних та північних районах міста: Центральному, Заводському, Варварівці, Тернівці, Соляних. Мешканцям, які за різних обставин не можуть покинути свої домівки, рекомендується знаходитись в бомбосховищах, підземних укриттях або поруч з ними. У разі початку обстрілу треба негайно прямувати в укриття, а у разі їхньої відсутності поруч - знаходитись біля північних і західних сторін міцних будівель, але не надто наближатися до них. Не можна знаходитись в панельних багатоквартирних будинках. Влучання 203 мм снарядом в такі домівки призводить до їх суттєвих руйнувань. Такі будівлі не врятують. Крім того, противник може застосовувати і касетні реактивні снаряди", - попереджають у комендатурі.

Плетенчук додав, що ЗСУ шукають та знищують такі гармати, декілька з них вже перетворили на металобрухт.

"Але для їх повного знищення потрібен певний час. Робимо все можливе, щоб "Піони" були тільки квітами!", - резюмував він.

Нагадаємо, останніми днями російські окупанти посилили обстріли Миколаєва, є руйнування в житловому секторі міста та жертви серед цивільного населення.