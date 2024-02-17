Найголовніше завдання для України - це берегти своїх людей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вийти з Авдіївки було абсолютно логічним, справедливим та професійним рішенням, щоб зберегти життя наших військових.

"Для нас це найголовніше завдання. Ми бережемо наших людей, наших воїнів - бо це і є захист. Зброя від наших партнерів допомагає відновлювати мир на нашій території, але перш за все військовий захищає людей. Тому щоб не попасти в оточення було прийняте рішення відійти на інші рубежі", - сказав український лідер під час Мюнхенської конференції.

За його словами, вихід ЗСУ з міста не означає, що країна-агресорка щось захопила - за два роки повномасштабної війни РФ лише руйнувала маленькі селища, містечка та життя українців. З жовтня минулого року окупаційна армія намагалась прорватись до Авдіївки всією зброєю та всією потужністю, внаслідок чого загинули тисячі окупантів.

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"Виснаження їх армії, я вважаю, що це завдання наші військові постійно виконують. Далі буде відновлення, будемо чекати на зброю, якої не вистачає. Немає далекобійної зброї. У Росії є, а у нас її мало. Розраховуємо на підтримку партнерів", - додав Зеленський.

Президент наголошує, що Україна може перемогти. Нашу армію обмежує лише дальність та достатність засобів ураження, що залежить не тільки від нашої країни.

"Ситуація в Авдіївці це підтверджує. На жаль, утримання України у штучному дефіциті озброєння, зокрема у дефіциті артилерії та засобів дальнього ураження дозволяє Путіну адаптуватися до інтенсивності бойових дій. Це ослаблення демократії підриває нашу спільну здатність", - підсумував голова держави.

Дефіцит озброєння на фронті

Як повідомляли у Інституті вивчення війни, Україна продовжує намагатись компенсувати російську перевагу у живій силі та матеріально-технічних засобах, використовуючи більш сучасні системи й обладнання. Однак ці зусилля підривають регулярні затримки надання допомоги країн Заходу.

Ветеран АТО та військовий експерт Євген Дикий заявив, що по всій лінії фронту фіксується значний "снарядний голод". Ще майже тиждень назад він прогнозував, що через це Україна може втратити Авдіївку.

Сьогодні Дикий розповів, що в Україні є дефіцит всіх трьох основних калібрів: 155 мм від НАТО, 152 мм радянського зразка та навіть 120 мм міни. Через це активніше почали використовувати дрони. FPV-дронам довелось стати у першу лінію захисту, а не у другу, як це було раніше, і підпускати ворога на ближчу дистанцію.

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