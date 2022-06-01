У регіоні залишається дуже високою ймовірність нанесення ракетних ударів.

Окупанти намагаються активізувати повітряну розвідку в Одесі та Одеської області.

Про це заявив прес-секретар голови Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.

Він зазначив, що ніч в Одесі та області пройшла без обстрілів.

"Ворог намагається активізувати повітряну розвідку. У тому числі спостерігаючи за тими руйнуваннями, які він завдає, здійснюючи ракетні обстріли нашої території", - сказав Братчук.

За його словами, ймовірність завдавання ракетних ударів по регіону залишається дуже високою. Ворог може здійснювати такі атаки, як з Чорного моря, де знаходиться його фрегат-носій ракет морського базування "Калібр", а також з літаків стратегічної авіації, які відправляються в бік України з території РФ.

Також Братчук закликав громадян не нехтувати правилами безпеки та поведінки з вибухонебезпечними предметами на Чорноморському узбережжі, одеських пляжах, оскільки ці території заміновані.

Ситуація в Одеській області:

15 травня в Одеській області фахівці знищили дві ворожі міни, винесені до узбережжя під час недавнього шторму.

Перед цим начальник Одеської обласної Військової адміністрації Максим Марченко розповів, що в результаті шторму на пляж Одеси винесло ворожу морську міну.

27 травня прес-секретар голови Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що у морській зоні України окупанти "розкидали" до 600 хв, які дрейфують в акваторії.

1 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що ворог може висадити свої ДРГ на Одеське узбережжя.

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