На Запорізькому напрямку ворог наростив кількість вогневих точок, а на Харківському – посилив угруповання своїх військ.

На Запорізькому напрямку ворог наростив кількість вогневих точок, а на Харківському – посилив угруповання своїх військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"На Запорізькому напрямку ворог нарощує системи вогню. Зокрема, в районі Василівки, що в 35 км на південь від Запоріжжя, розгорнуто до 30 ворожих танків Т-62 в якості довготривалих вогневих точок", - розповів він.

Крім того, за словами Мотузяника, на Харківському напрямку ворог намагається втриматися на зайнятих рубежах і не допустити просування українських військ до державного кордону з Росією.

"З цією метою ворог посилив угруповання військ у зазначеному напрямку за рахунок перекидання в район селища Веселе, в 17 км від Харкова, однієї батальйонно-тактичної групи зі складу 2-ї армії центрального військового округу РФ", - додав представник МОУ.

Він уточнив, що противник продовжує обстрілювати українські позиції в Харківській області.

Ситуація в Запорізькій області:

Раніше повідомлялося, що в Запорізькій області російські військові крадуть зерно. Вони вивозять запаси фермерів і пайовиків. З Кам'янки-Дніпровської російські окупанти вивезли 300 тонн зерна.

Майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська. Ворог зруйнував 2701 об'єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700.

На Запоріжжі створені гуманітарні хаби для прийому жителів тимчасово окупованих територій та населених пунктів, де тривають бойові дії.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські військовослужбовці продовжують займатися мародерством і викраденнями людей.

Ситуація на Харківщині:

Станом на 6 червня 2022 року на харківському напрямку російські війська намагалися стримати просування українських підрозділів до держкордону і мінують місцевість.

7 червня на Харківщині росіяни мінували території у напрямку наступу ЗСУ.

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