Іван Федоров зазначив, що російські окупанти бояться наступу ЗСУ.

Російські військові в Мелітопольському районі втекли майже з усіх блокпостів. Окупанти злякалися наступу української армії

Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Facebook

"Окупанти покинули майже всі блокпости Мелітопольського району. Героїчні українські військові роблять все можливе, щоб звільнити населені пункти від рашистів. Російські окупанти заблокували в Мелітополі український зв'язок та інтернет", - йдеться в повідомленні.

При цьому мер Мелітополя вказав, що місто деокупують в найближчі місяці, тому що пріоритет держполітики – деокупація тимчасово окупованих територій Запорізької області.

Як раніше повідомляв УНІАН, вранці 30 травня в центрі окупованого Мелітополя пролунав потужний вибух у районі проживання гауляйтера Запорізької області від Росії - екс-нардепа Євгена Балицького. За інформацією ЗМІ, вибух прогримів о 7: 50. У мелітопольців, які проживають в районі вулиць Героїв України, Петра Дорошенка, Богдана Хмельницького тремтіли вікна і стіни в будинках.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що після вибуху на ношах носили поранених в результаті вибуху. Попередньо, відомо, що постраждала Євгенія Зайцева - дочка покійного Олега Балицького, брата псевдогубернатора Євгена Балицького.

Мер тимчасово окупованого міста Іван Федоров заявив, що є дві версії того, що сталося - зачистка колаборантів російськими окупантами або робота українських партизанів. Після цього гауляйтер Мелітополя Данильченко заявила, що вже хоче відмовитися від "посади".

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