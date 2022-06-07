На Слов’янському напрямку російські війська зосереджують основні зусилля на продовженні наступу у напрямках Ізюма та Слов’янська.

Окупанти здійснюють дистанційне мінування місцевості у напрямку наступу українських військ на Рубіжне.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, прикордонних районів на північ від Харкова та стримуванні просування наших військ. Проводить дистанційне мінування місцевості у напрямку наступу наших військ на Рубіжне", - йдеться у повідомленні.

На Слов’янському напрямку, за даними Генштабу, окупанти зосереджують основні зусилля на продовженні наступу на напрямках населених пунктів Ізюм та Слов’янськ. Вони намагаються просунутись у напрямку населених пунктів Довгеньке і Долина.

"Ворог обстрілює позиції наших військ у районах населених пунктів Базалівка, Бражківка, Грушуваха. З метою уточнення положення наших підрозділів та корегування вогню артилерії здійснює повітряну розвідку з застосуванням БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на харківському напрямку російські війська намагаються стримати просування українських підрозділів до держкордону і мінують місцевість.

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