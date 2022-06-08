Майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські військовослужбовці продовжують займатися мародерством і викраденнями людей.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

За даними ОВА, росіяни в селах Новокам'янка, Кінські Роздори, Кам'янка, Солодководне, смт Більмак Пологівського району та в селі Дніпровка Василівського району викрали шість легкових і три вантажних автомобілі.

"Російські окупанти продовжують викрадати людей. У місті Мелітополь і Токмак, селі Копані Пологівського району рашисти викрали трьох місцевих чоловіків", – повідомила ОВА.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області російські військові крадуть зерно. Вони вивозять запаси фермерів та пайовиків. З Кам’янки-Дніпровської російські окупанти вивезли 300 тонн зерна.

Майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська. Ворог зруйнував 2701 об’єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700.

На Запоріжжі створено гуманітарні хаби для прийому мешканців тимчасово окупованих територій та населених пунктів, де тривають бойові дії.

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