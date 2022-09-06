Російські окупанти продовжують розміщувати особовий склад і військову техніку в дитсадках і храмах.
Про це на повідомляється в зведенні Генштабу ЗСУ.
Зокрема, зафіксовано розміщення військову техніку у дитячих садках в населеному пункті Верхній Рогачик, а також у храмах московського патріархату в Червоному Маяку Херсонської області.
Окрім цього, окупанти використовують Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області, як "польовий шпиталь".
Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголошує, що російські окупанти намагаються прикритися українськими дітьми, яких примушують на окупованій території йти до школи, як живим щитом.