Тим часом Святотроїцький храм у Малій Комишувасі на Харківщині окупанти використовують як польовий шпиталь.

Російські окупанти продовжують розміщувати особовий склад і військову техніку в дитсадках і храмах.

Про це на повідомляється в зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, зафіксовано розміщення військову техніку у дитячих садках в населеному пункті Верхній Рогачик, а також у храмах московського патріархату в Червоному Маяку Херсонської області.

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Окрім цього, окупанти використовують Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області, як "польовий шпиталь".

Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголошує, що російські окупанти намагаються прикритися українськими дітьми, яких примушують на окупованій території йти до школи, як живим щитом.

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