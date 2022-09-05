Віце-прем'єр вимагаємо від РФ припинити використання українських дітей як заручників.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголошу. що російські окупанти намагаються прикритися українськими дітьми, яких примушують на окупованій території йти до школи, як живим щитом.

Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у соціальній мережі Facebook, про це Верещук заявила під час спілкування з журналістами на французькому телеканалі LCI.

Зокрема, як заявила Верещук, з початком нового навчального року міноборони РФ запровадило на тимчасово окупованих територіях підлу тактику – використання українських школярів як живого щита.

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Вона розповіла, що попри небезпеку для життя та здоров’я дітей загарбники на окупованій частині України примушують учнів ходити до школи та навчатися офлайн. Йдеться про щонайменше 150 тисяч школярів.

"Міноборони РФ офіційно повідомило українському Уряду, що на ТОТ відкривається 1422 школи. Таким чином вони намагаються прикритися як живим щитом нашими дітьми. Ми вимагаємо негайно припинити використання українських дітей як заручників і закликаємо світову спільноту дати оцінку цинічним діям росіян!" – наголосила Верещук.

Верещук закликала батьків школярів на тимчасово окупованих територіях евакуюватися якнайшвидше – це врятує їхні життя та допоможе ЗСУ звільняти землі від ворога.

Як раніше повідомляв УНІАН, в окупованих районах Запорізької області російські військові живуть у школах, де навчаються діти. Зазначається, що навчальний процес розпочався з 1 вересня, і подібна ситуація спостерігається у більшості шкіл та дитячих садочках області.

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