У подвір’ї школи ворог розміщує військову техніку, використовуючи дітей для прикриття.

В окупованих районах Запорізької області російські військові живуть у школах, де навчаються діти.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

"Став очевидним той факт, чому російські загарбники так вперто намагались розпочати навчальний рік на тимчасово захоплених територіях. Так, у будівлі школи населеного пункту Орлянське Запорізької області на першому поверсі проживає близько 70 окупантів, в той час коли на другому поверсі навчаються діти, в тому числі першокласники, а у подвір’ї школи розміщена військова техніка противника", - розповіли у Генштабі.

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Зазначається, що навчальний процес розпочався з 1 вересня, і подібна ситуація спостерігається у більшості шкіл та дитячих садочках області.

"Ворог цинічно використовує наших дітей для прикриття", - йдеться у зведенні.

Разом з тим, наголошується, що попри намагання окупантів та їх поплічників значна частина навчальних закладів так і не розпочала роботу в очному форматі.

"Не спрацювали і організовані колаборантами пропагандистські заходи з нагоди Дня знань за участі російських посадовців", - додали в Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник мера Маріуполя заявив, що російські окупанти перетворили місцеві школи на філії ГУЛАГу: дітей обшукують, а батьків не пропускають.

За словами Петра Андрющенка, діти входять до шкіл через обшук із металодетектором. Їм заборонено розмовляти на тему війни та ділитися спогадами про пережите. На стінах скрізь розвішані нові правила, вимоги й заборони.

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