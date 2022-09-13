Місто було під окупацією російських військ з 24 лютого 2022 року.

ЗСУ звільнили Вовчанськ Харківської області.

Про це у Facebook повідомляє Держприкордонслужби.

Прикордонники показали відео з міста.

Відео дня

"Вовчанськ вдома. Прикордонники прибрали залишки непотрібу. Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

Місто було під окупацією російських військ з 24 лютого 2022 року.

Вовчанськ розташоване у лісостеповій зоні на берегах річки Вовча, яка через 6 км впадає до річки Сіверський Донець.

За 5 км проходить кордон із Російською Федерацією. Через місто проходять автомобільні дороги Т 2104, Т 2108 і залізнична гілка Білгород-Куп'янськ, станція Вовчанськ.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів.

А ось український контрнаступ у Харківській області виявився для росіян неприємною несподіванкою. У Пентагоні зауважили, що воїни ЗСУ витиснули велику частину окупантів за межі України і звільнили Ізюм та Куп'янськ.

На деокупованих територіях українські правоохоронці продовжують знаходити катівні та замордованих росіянами громадян.

Раніше в Інституті вивчення війни константували, що контрнаступ ЗСУ переламав хід війни, але бойові дії затягнуться до 2023 року - після стабілізації лінії фронту захисникам доведеться починати нові атаки.

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