Російські війська не в стані зміцнити нову лінію фронту після успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській області.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Наразі обидві сторони ведуть активні бої за Лиман, а росіяни переймаються, що ЗСУ форсуватимуть Сіверський Донець. Війська РФ, імовірно, зосереджені біля лінії Лиман-Ямполь, бо вважають, що вона буде потенційною ціллю для українського наступу, пишуть аналітики.
Окупанти не в стані зміцнити нову лінію фронту й активно покидають східну частину Харківщини для передислокації на інші напрямки, наприклад, у південно-західну частину Донецької області.
"Це свідчить про те, що російське командування не надає першочергової ваги для зміцнення вразливих позицій на схід від річки Оскіл", - вважають в Інституті.
Війна в Україні: актуальні дані
Триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів.
А ось український контрнаступ у Харківській області виявився для росіян неприємною несподіванкою. У Пентагоні зауважили, що воїни ЗСУ витиснули велику частину окупантів за межі України і звільнили Ізюм та Куп'янськ.
На деокупованих територіях українські правоохоронці продовжують знаходити катівні та замордованих росіянами громадян.
Раніше в Інституті вивчення війни константували, що контрнаступ ЗСУ переламав хід війни, але бойові дії затягнуться до 2023 року - після стабілізації лінії фронту захисникам доведеться починати нові атаки.