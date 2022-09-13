Війська РФ, імовірно, зосереджені біля лінії Лиман-Ямполь, бо вважають, що вона буде потенційною ціллю для українського наступу.

Російські війська не в стані зміцнити нову лінію фронту після успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Наразі обидві сторони ведуть активні бої за Лиман, а росіяни переймаються, що ЗСУ форсуватимуть Сіверський Донець. Війська РФ, імовірно, зосереджені біля лінії Лиман-Ямполь, бо вважають, що вона буде потенційною ціллю для українського наступу, пишуть аналітики.

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Окупанти не в стані зміцнити нову лінію фронту й активно покидають східну частину Харківщини для передислокації на інші напрямки, наприклад, у південно-західну частину Донецької області.

"Це свідчить про те, що російське командування не надає першочергової ваги для зміцнення вразливих позицій на схід від річки Оскіл", - вважають в Інституті.

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Триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів.

А ось український контрнаступ у Харківській області виявився для росіян неприємною несподіванкою. У Пентагоні зауважили, що воїни ЗСУ витиснули велику частину окупантів за межі України і звільнили Ізюм та Куп'янськ.

На деокупованих територіях українські правоохоронці продовжують знаходити катівні та замордованих росіянами громадян.

Раніше в Інституті вивчення війни константували, що контрнаступ ЗСУ переламав хід війни, але бойові дії затягнуться до 2023 року - після стабілізації лінії фронту захисникам доведеться починати нові атаки.

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