Найбільше від обстрілів постраждало місто Вовчанськ

У місті Вовчанськ Чугуївського району від влучання снаряда російських окупантів у будинок загинула жінка. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зокрема, ворог продовжує терор мирного населення Харківщини у прикордонних населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

Так, минулої доби зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів окупанти обстрілювали Вовчанськ, Куп'янськ, Стрілечу, Вільчу, Огірцеве та інші населені пункти.

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"Найбільше від обстрілів постраждало м. Вовчанськ Чугуївського району. Сьогодні зранку ворожий снаряд влучив у приватний будинок. На жаль, загинула жінка 60 років. Поранення отримали та госпіталізовані жінка 45 років та 7-річна дівчинка", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вчора, у Вовчанську отримав поранення 71-річний чоловік. Госпіталізований у середньому стані. У селі Ківшарівка Куп'янського району вчора теж був поранений цивільний чоловік 27 років. Стан середній.

Ситуація на Харківщині

Росіяни кожного дня обстрілюють Харківську область. Так, 14 січня, вони поцілили по об'єкту інфраструктури на Харківщині. Після цього в області були задіяні аварійні відключення електрики і перестало працювати метро у самому Харкові.

Вранці 16 січня росіяни обстріляли Куп'янськ. Внаслідок обстрілу двоє людей дістали поранення. А наступного дня ворожа ракета поцілила по коледжу у Куп'янську. Приміщення навчального закладу майже повністю зруйноване

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